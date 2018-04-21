В Индии ввели смертную казнь за изнасилование девочек младше 12 лет

Правительство Индии подписало указ о введении смертной казни за групповое изнасилование девочек младше 12 лет, сообщает газета Economic Times.

Указ является поправкой к закону о защите детей от сексуального насилия (POCSO).

Также были увеличены минимальные сроки наказания за изнасилование — с 7 до 10 лет тюремного заключения. Минимальный срок наказания за изнасилование несовершеннолетних в возрасте до 16 лет был увеличен с 10 до 20 лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Пакистане совет села приказал изнасиловать девушку из мести.