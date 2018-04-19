МИД России призвал Киев отпустить моряков «Норда» домой и пригрозил ответом

МИД России призвал украинские власти «прекратить измываться» над российскими моряками с задержанного судна «Норд» и отпустить их домой. Об этом говорится в публикации на сайте ведомства.

«19 апреля в киевском аэропорту «Жуляны» представители погранслужбы Украины в очередной раз не пропустили рыбаков – граждан России, предъявивших российские паспорта, на авиарейс в Минск. Их документы под надуманным предлогом были изъяты, а на моряков составлены протоколы об административном нарушении», — рассказали в МИДе.

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Там добавили, что ранее двум морякам все же удалось вылететь в Минск.

«Возмущены циничным произволом, творимым киевским режимом в отношении простых моряков. Насильственное принуждение к украинскому гражданству и невозможность свободно покинуть Украину грубо нарушает основополагающие права человека, противоречит цивилизованным нормам международных отношений», — указали в министерстве.

МИД призвал Киев дать возможность российским гражданам беспрепятственно возвратиться домой.

«Наше терпение не безгранично. Оставляем за собой право на жесткие ответные действия», — заключили в МИДе.

Ранее сообщалось, что двум морякам с судна «Норд» удалось улететь в Белоруссию.