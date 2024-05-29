Взрослые подрались с подростками из-за попытки отобрать телефон в Нижневартовске

В Нижневартовске взрослые подрались с подростками, которые попытались отобрать телефон у их детей. Об этом сообщает Telegram-канал N1.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел у дома №13/3 на улице Спортивной. По словам очевидицы, около 11 несовершеннолетних в возрасте от 13 до 15 лет напали на детей, которым по 9 лет, и попытались отнять у них телефон. На помощь малолетним выбежали отцы — между ними и подростками произошла драка.

В результате одному из мужчин разбили лицо, рассказала женщина. По факту произошедшего подано заявление в полицию. Очевидица отметила, что теперь дети не могут спокойно выйти в магазин и на площадку в связи с тем, что хулиганы нападают на них с кулаками.

«Есть свидетели с соседних домов. Соседи готовы все подтвердить, что это уже не первый раз за ними замечено», — рассказала вартовчанка, передает N1.

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