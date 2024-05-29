В Рязанской области россиянка пострадала после обрушения балкона

Обрушение балкона на втором этаже в Рязанской области закончилось госпитализацией хозяйки квартиры. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Касимов. По версии следователей, часть дома рухнула в вечернее время. В этот момент на балконе находилась местная жительница.

«С травмами женщина госпитализирована в медицинское учреждение», – поделились в ведомстве.

В Следственном комитете обратили внимание на ситуацию. Сотрудники возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На данный момент проводятся процессуальные действия, они помогут установить обстоятельства инцидента. В ходе расследования специалисты соберут все необходимые доказательства и дадут оценку действиям управляющей компании.

До этого годовалая девочка выпала из окна в Магнитогорске и приземлилась на козырек магазина. На место прибыли спасатели и эвакуировали пострадавшую через балкон третьего этажа.

Ранее москвич упал с балкона, пытаясь спасти кота.