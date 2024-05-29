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В Петербурге пенсионер поверил «сотруднику Госуслуг» и перевел ему семь млн рублей

В Петербурге пенсионер лишился почти семи миллионов рублей из-за мошенников

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Pixabay

Аферисты выманили у петербуржца крупную сумму денег. Об этом сообщает 78.ru.

По словам пострадавшего, он общался с неизвестными в период с 23 по 27 мая. Мужчина представлялся 79-летнему пенсионеру сотрудником портала «Госуслуги». Он заявил, что петербуржцу якобы нужно обезопасить свои сбережения. Для этого мужчина перевел на счета аферистов 6,8 миллиона рублей.

В какой-то момент пенсионер понял, что его обманули, и обратился в полицию. В МВД оперативно возбудили уголовное дело. На данный момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия, чтобы найти мошенников.

До этого в Карелии злоумышленники заставили пенсионерку продать квартиру. Неизвестные рассказали о том, что профиль 79-летней женщины на портале «Госуслуги» якобы взломан. Они предложили поучаствовать в «секретной» операции, в которой ей якобы нужно поймать мошенников.

Сначала пенсионерка перевела аферистам деньги, после чего продала квартиру и деньги от сделки отправила мошенникам.

Ранее два россиянина похитили более 11,5 млн рублей при махинациях с Пушкинскими картами.

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