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Россиянину срезало половину головы во время катания на гидроцикле

Под Уфой мужчине срезало половину головы во время катания на гидроцикле

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МЧС РФ по Республике Башкортостан

Под Уфой 55-летнему мужчине на гидроцикле тросом срезало половину головы. Об этом сообщает МЧС по региону.

Инцидент произошел 28 мая в деревне Юматово. Трое мужчин отдыхали на реке Дема, катаясь на гидроциклах. Один из друзей, шедший первым, не заметил протянутый поперек водоема металлический трос и зацепился за него. Он скончался на месте.

Сотрудники экстренных служб вытащили мужчину из воды. На данный момент проводятся оперативно-следственные мероприятия.

«Сотрудники ГИМС МЧС России выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе законность организации тросовой переправы на реке», — сообщили в МЧС по Башкирии.

По данным Telegram-канала Mash Batash, погибшему срезало половину головы. Прочие детали на данный момент не уточняются.

До этого в Тюмени спасатель умер на соревнованиях, три раза подняв штангу. Медики сделали все возможное, чтобы спасти 31-летнего спортсмена, но реанимировать его не удалось.

Ранее родственница зарезанной в Коми сотрудницы доставки рассказала о ее убийце.

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