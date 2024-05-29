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В России появился новый сервис по обслуживанию автомобилей из КНР

В России запустили новый сервис по обслуживанию китайских автомобилей

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Алексей Майшев/РИА Новости

На выставке СТО ЭКСПО Автоцентр презентовали новый китайский сервис «Лубань» по обслуживанию электрических и гибридных автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Автоцентр Москва-Тянья».

«Штаб-квартира технологического центра «Лубань» находится в Китае (г. Нинбо). Совместно с компанией China Automobile Research, «Лубань» участвует в разработке технических стандартов послепродажного обслуживания и создании оборудования для диагностики автомобилей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо ремонта, компания будет заниматься обучением персонала обслуживанию автомобилей на новых источниках энергии.

До этого стало известно, что в России до конца 2024 года откроется 50 станций технического обслуживания (СТО) сети мультибрендовых автосервисов Caready. СТО будут специализироваться на китайских автомобилях.

Объединение Caready с автомобильной экосистемой Pango Cars, которая специализируется на авто с пробегом, расширит спектр услуг, предоставляя полный цикл обслуживания автомобиля.

Бренд Pango Cars занимается продажей автомобилей с пробегом в России. Проект реализуется при участии АО «Чери Автомобили Рус».

Ранее в Госдуме предложили конфисковывать автомобили у лихачей.

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