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Евросоюз рекордно закупился мороженой треской и пикшей у России

Евросоюз в марте купил у России мороженую треску и пикшу на рекордную сумму

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Shutterstock/Shishkin.dv

Евросоюз в марте резко увеличил закупки мороженой трески и пикши у России. Объемы импорта стали рекордными с 2023 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на европейские статистические данные.

За первый месяц весны в ЕС поступило 3,8 тыс. тонн российской мороженой трески на €13,4 млн, что является максимальным показателем с декабря 2023 года как в натуральном, так и в денежном выражении.

Поставки мороженой пикши за аналогичный период составили 752,7 тонны стоимостью €1,8 млн. Это самый заметный объем с начала прошлого года.

Россия остается основным поставщиком мороженой трески в Европу. В тройку лидеров также входят Гренландия и Норвегия.

До этого сообщалось, что Евросоюз столкнулся с дефицитом атлантической трески. На рынок негативно повлияло сокращение мировых уловов и санкции на торговлю с Россией.

Ранее стало известно, что российские рыбаки начали искать новые рынки сбыта из-за закрытия США и ЕС.

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