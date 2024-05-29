В России начнут бесплатно пересаживать кал для лечения заболеваний ЖКТ

В отделения диагностической и лечебной эндоскопии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова начинается клиническая апробация метода трансплантации свежей фекальной микробиоты. Впервые в России она будет проводиться согласно протоколам, утвержденным Минздравом РФ. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском университете.

Суть метода заключается в доставке физиологичной фекальной микробиоты из стула здорового донора в кишечник пациента с клостридиальной инфекцией для коррекции у последнего состава кишечной микробиоты с помощью видеогаcтро- и видеоколоноскопа. Заболевание представляет собой тяжелую раневую инфекцию, вызванную бактериями рода Clostridium.

Метод показан пациентам с тяжелым течением, которые не ответили на первую линию лечения — курс антибактериальной терапии. Показатели эффективности после одной или двух трансплантаций достигают от 82 до 95%. Трансплантация хорошо переносится пациентами, в малом проценте может вызывать имеет краткосрочные самостоятельно купирующиеся нежелательные явления в виде тошноты или тяжести в животе.

«В настоящий момент в России метод трансплантации свежей фекальной микробиоты применяется только в отдельных медицинских центрах исключительно в рамках исследований. Первую клиническую апробацию проводим именно мы», – рассказал «Газете.Ru» врач-эндоскопист отделения диагностической и лечебной эндоскопии Сеченовского Университета Андрей Кирюхин.

Университетская клиническая больница №2 Клинического центра Сеченовского Университета приглашает пациентов с Cl.difficille-ассоциированной болезнью (клостридиальный колит/псевдомембранозный колит) пройти процедуру фекальной трансплантации в рамках клинической апробации. Процедура проводится бесплатно.

Редкость применения метода Андрей Кирюхин объясняет его сложностью и особенностями подбора доноров. Чтобы обеспечить биологическую безопасность пациентам, донор должен быть абсолютно здоровым человеком. Для оценки состояния здоровья он должен пройти значительно более серьезные исследования, чем перед донацией крови.

Кроме псевдомембранозного колита, трансплантация фекальной микробиоты также может играть значительную роль в лечении эндокринных патологий, нейродегенеративных заболеваний, инфекционных патологий и других. Также процедура может помочь в лечении метаболического синдрома.

Ранее врач перечислила работающие аптечные препараты-«энергетики».