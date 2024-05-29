В ОАЭ оценили эффективность антироссийских санкций Запада

Западные санкции в отношении России не работают, заявил глава Торгово-промышленной палаты Дубая, председатель свободной экономической зоны Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) Хамад Буамим. Его слова приводит Financial Times.

«Мы не рассматриваем их (санкции — прим. ред.) как действующий инструмент для оказания какого-либо давления. Они лишь усложняют международную торговлю», — отметил Буамим.

Любые попытки остановить бизнес в итоге приводят к смене его курса, уверен председатель DMCC. Ограничения могут замедлить экономику, но никогда не останавливают ее, подчеркнул он.

До этого во Франции пожаловались на вред от антироссийских санкций. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо подчеркнул, что темпы роста ВВП России по итогам первого квартала 2024 года значительно опережали показатели по Франции и Евросоюзу.

На днях сообщалось, что санкции против России парализовали турецкое машиностроение.

Ранее премьер Бельгии обозначил сроки введения новых санкций против РФ.