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В Молдавии закрыли воздушное пространство из-за визита представителя США

В Молдавии закрыли воздушное пространство из-за визита госсекретаря США Блинкена

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Luis Barron/Global Look Press

Власти Молдавии ограничили использование воздушного пространства 29 мая из-за визита в страну государственного секретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщается на сайте Органа гражданской авиации республики.

Отмечается, что с 08:00 до 21:00 (совпадает с мск) запрещены полеты авиации общего назначения, вертолетов, воздушных шаров, дельтапланов, парапланов, а также использование беспилотных летательных аппаратов над территорией Молдавии.

Как сообщали в Государственном департаменте США, Блинкен также посетит Чехию с целью обсуждения энергетического сотрудничества, поддержки Украины и подготовки к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне в июле.

В Молдавии представитель США намерен обсудить с президентом Майей Санду прогресс в интеграции страны в Евросоюз и вопросы энергетической безопасности.

Ранее Блинкен призвал Грузию предпринять шаги для «евробудущего».

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