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Военкоры сообщили о ракетном ударе по полигону ВСУ с иностранными инструкторами

«ВХ»: ВС России ударили по полигону с западными инструкторами под Львовом

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили ракетами по Яворовскому полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Львовской области, на котором находились иностранные инструкторы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военная хроника».

Точное число пораженных иностранных военных неизвестно, однако речь может идти о сотне человек. По данным канала, на Яворовском полигоне украинские военные проходили курсы тактической, инженерной и медицинской подготовки, а также получали первичные навыки управления техникой.

Как сообщает «Военная хроника», российские войска также нанесли ракетные удары по аналогичным объектам в Дублянах и Дрогобыче в Львовской области.

27 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что ВС России ударили по населенному пункту Снигиревка в Херсонской области, где проходят украинские эшелоны.

До этого Вооруженные силы (ВС) РФ на станции Люботин под Харьковом уничтожили железнодорожный состав с украинскими танками, тренировочную базу операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и железнодорожные узлы.

23 мая стало известно, что ВС РФ уничтожили железнодорожный состав с военной техникой украинской армии на станции Люботин.

Ранее в Британии предрекли ослабление ВСУ по всему фронту из-за Харькова.

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Операция на Украине
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