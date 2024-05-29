В Москве задержали автора курсов по трейдингу

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали автора курсов по трейдингу из Башкирии, подозреваемого в мошенничестве на 500 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, 33-летнего Азата Байбурина задержали в аэропорту Внуково, куда он возвращался из-за границы. Ему грозит до 10 лет тюрьмы по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере») УК РФ.

Согласно информации Shot, мужчина открыл фирму «Рост Капитала» в 2018 году и стал разъезжать по России, обучая единомышленников биржевому трейдингу. Спустя год подозреваемый закрыл свой бизнес, но за это время, предположительно, успел обмануть 500 человек и присвоить более 500 млн рублей. Он якобы призывал учеников устроиться к нему работать, перевести деньги на его счет и передать все свои средства в его управление.

Бывшие сотрудники Байбурина рассказали Shot, что некоторые из его учеников закладывали квартиры и продавали автомобили.

В 2021 году башкирец был объявлен в федеральный розыск.

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