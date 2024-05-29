На Украине заявили, что уже пользуются разрешением Лондона бить западными ракетами по РФ

Украина уже пользуется разрешением Великобритании бить ракетами Storm Shadow по территории России. Об этом заявил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак, передает РИА Новости.

«Великобритания, они уже ранее разрешили Украине использовать поставляемые ими дальнобойные ракеты Storm Shadow. И мы успешно их используем», — сказал он.

По словам Сака, Украина также создает собственное оружие, используемое для нанесения ударов по России.

До этого в США вновь отказали Украине в праве бить по России западным оружием. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты не хотят обострения украинского конфликта ни в какой форме.

Также стало известно, что Лондон пока не дал официального разрешения властям Украины использовать британское оружие для атак по территории Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что США пока не дали «зеленый свет» планам стран НАТО по Украине.