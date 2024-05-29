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Талибы поддерживают позицию России по украинскому кризису

Дипломат Кабулов заявил, что талибы поддерживают Россию в конфликте с Украиной

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Reuters

Представители движения «Талибан» (организация запрещена в России) поддерживают российскую позицию по украинскому конфликту. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Они однозначно поддерживают позицию России по украинскому кризису. Они понимают причины и следствия этого процесса, душой и словом они на нашей стороне», — заявил дипломат.

Кабулов также подчеркнул, что талибы выражают свою точку зрения в контактах либо с ним, либо с послом РФ в Кабуле.

28 мая президент России Владимир Путин заявил о важности выстраивания отношения с Талибаном.

Российский лидер обратил внимание, что на данный момент талибы и являются властью в Афганистане. Президент также сообщил, что вопрос о признании «Талибана» обсуждается постоянно.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

31 августа 2021 года США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент, завершив двадцатилетнюю военную миссию в стране.

Ранее США прокомментировали возможное признание «Талибана» в РФ.

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