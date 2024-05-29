Политолог объяснил острую реакцию Запада на закон об иноагентах в Грузии

Закон об иностранных агентах в Грузии вызвал на Западе «истерику», считает политолог Арно Хидирбегишвили. Такая острая реакция произошла на фоне нежелания грузинских властей поддерживать антироссийские санкции и открывать второй фронт, из-за чего закон стали считать «российским», заявил он в беседе с RT.

«Приклеено уже: раз агент — значит, российский агент. Раз плохой закон — значит, российский закон… Но это уже ксенофобия», — уверен Хидирбегишвили.

По мнению эксперта, лидеры западных стран хотят сменить власть в Грузии из-за лояльности нынешнего руководства к России. При этом сам закон об иноагентах он считает «беззубым», подчеркивая, что уголовную ответственность он не вносит, хотя в США аналогичный закон такие меры предусматривает.

Комментируя массовые протесты в Грузии против принятия закона, политолог заявил, что участие в них принимает подкупленная молодежь – по его словам, активистам платят от $100 до $500. По этой причине участники акции никак не отражают реального мнения жителей страны, утверждает Хидирбегишвили.

Напомним, 28 мая грузинский парламент преодолел вето президента республики Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах – инициативу поддержали 84 из 150 депутатов. Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что закон улучшит условия для членства республики в Евросоюзе, а также поможет «успокоить страну» и укрепить суверенитет. В Госдепе США при этом подчеркнули, что утверждение документа помешает евроинтеграции республики.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания по закону об иноагентах в парламенте Грузии облили депутата.