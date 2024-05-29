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В Москве эвакуируют торговый центр «Авиапарк»

В Москве прошла эвакуация ТЦ «Авиапарк»

Утром 29 мая в Москве прошла эвакуация торгового центра «Авиапарк». Видео с места события опубликовал Telegram-канал «Москвач. Новости Москвы».

На кадрах видно, как на улицу массово выходят работники и посетители торгового центра.

Неделей ранее на юге столицы эвакуировали посетителей и персонал торгового центра Columbus.

До этого в Москва-Сити эвакуировали башню «Федерация» из-за сработавшей пожарной тревоги. По данным СМИ, работников и посетителей попросили спуститься вниз в рамках учебной тревоги.

В начале апреля в Санкт-Петербурге 340 человек эвакуировали из фудмолла из-за сообщения о минировании. Инцидент произошел во время фестиваля на набережной Обводного канала. Сотрудники Росгвардии оперативно задержали сообщившего о минировании мужчину. Его направили в полицию.

Ранее в Петербурге дагестанцы спасли мальчика из горящей квартиры на пятом этаже.

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