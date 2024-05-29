«Авито» финансово поддержит талантливых студентов Центрального университета

Компания «Авито», недавно ставшая индустриальным партнером Центрального университета, начнет выплачивать стипендии по 15 тыс. студентам вуза. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Рассчитывать на стипендию смогут студенты, поступившие на программу бакалавриата по таким специализациям, как «Искусственный интеллект», «Разработка», «Бизнес и аналитика».

В отборе на стипендиальную программу смогут принять участие будущие первокурсники, которые успешно справятся с кейс-заданиями.

В компании пояснили, что таким образом стремятся поддержать талантливых студентов на первых курсах учебы, чтобы они могли не отвлекаться на подработку.

Программу по выплатам стипендий «Авито» открывает в рамках собственного проекта по системной подготовке кадров в области ИИ и в IT-отрасли в целом.

Стипендиальная программа рассчитана на два года с возможностью продления. Общий стипендиальный фонд программы составит не менее 5 млн рублей. Для сохранения стипендии со второго по четвертый семестры у студента должна быть хорошая успеваемость.

Отбор на получение стипендий начнется в июле, в августе назовут победителей.

Сотрудничество с Центральным университетом — не первый опыт работы «Авито» с вузами. Ранее компания сообщила о запуске магистратуры по Data Science в МФТИ, обучение в которой полностью оплачивает.

До 2028 года компания планирует обучить около 3 тыс. IT-специалистов разных направлений.

Управляющий партнер «Авито» Иван Гуз назвал IT-кадры сердцем бизнеса. Он отметил, что по мере роста компании и численности сотрудников, руководство «Авито» столкнулось с проблемой нехватки квалифицированных кадров.

«Мы начинаем развивать программы сотрудничества с вузами, в которых студентам преподают не только фундаментальные знания, но и обучают современным прикладным методам решения актуальных для нас задач. Центральный университет как раз дает такое образование», — заявил Иван Гуз.

Он также добавил, что студенты университета, которые будут получать стипендию от компании, получат преференции при отборе на стажировку в «Авито».