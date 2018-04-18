СК рассказал о состоянии летевших вместе с Юлией Скрипаль пассажиров

Следственный комитет заявил, что ни у одного из пассажиров рейса, на котором Юлия Скрипаль прилетела в Лондон, не зафиксировано признаков интоксикации от химических веществ, передает РИА «Новости».

«Ни у одного из летевших этим рейсом пассажиров не зафиксировано признаков интоксикации, связанных с отравлением химическими веществами». — говорится в сообщении ведомства.

Ранее представитель Великобритании в Организации по запрещению химического оружия Петер Уилсон заявил, что специалисты организации не смогли определить страну производства вещества, при помощи которого был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в британском Солсбери.