Порошенко решил создать единую украинскую православную церковь

Украинский президент Петр Порошенко рассказал о намерении обратиться к вселенскому патриархату с просьбой дать Киеву разрешение на создание единой поместной автокефальной церкви, передает РИА «Новости».

«Принял решение обратиться к вселенскому патриарху с просьбой о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине», — заявил Порошенко.

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Он добавил, что, как только будет получено одобрение Верховной рады, просьба будет направлена вселенскому патриарху. По его словам, епископы УПЦ КП уже подписали необходимые обращения к президенту и патриарху. Также Порошенко отметил, что решение о создании единой поместной автокефальной церкви на украинской территории может быть принято до 28 июля.

Ранее наместник Десятинного монастыря в Киеве архимандрит Украинской православной церкви Московского патриархата Гедеон (Харон) попросил помощи у украинских властей, международных организаций и президента США Дональда Трампа.