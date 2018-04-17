МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном тумане

В Подмосковье 17 апреля ожидается туман с видимостью до 500 м, передает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по региону.

«Согласно прогноза погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» утром 17 апреля по Московской области ожидается туман с видимостью 200-500 м», — сообщили представители ведомства.

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В МЧС посоветовали водителям снизить скорость движения и строго соблюдать ПДД, а также включить противотуманные фары и отказаться от лишних маневров на дороге. Пешеходам порекомендовали проявить дополнительную внимательность при переходе улиц и дорог.

Ранее МЧС предупредило о грозе и ливнях в Подмосковье.