В Хабаровске опознали пятого погибшего при крушении Ми-8

Представитель краевого бюро судебно-медицинской экспертизы сообщил, что эксперты-медики установили личность пятого погибшего при крушении вертолета Ми-8, передает РИА «Новости».

«Экспертиза подтвердила, что погибший — Виктор Посохов. Экспертизу по последнему, шестому летчику, планируется завершить в ближайшие дни, крайний срок — четверг», — сказал представитель.

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Ранее сообщалось, что обломки Ми-8 вывезли с места крушения в Хабаровске для исследования.

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на улицах Хабаровска 11 апреля. При падении вертолета здания и сооружения не пострадали. Погибли все члены экипажа. В Следственном комитете заявили, что среди возможных причин падения вертолета — неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилота.