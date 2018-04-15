После обрушения шахты в Ростовской области возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения на шахте «Дальняя» в Ростовской области, в результате которого погиб рабочий. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

«По версии следствия, 15 апреля 2018 года примерно в 06.30... на глубине примерно 550 метров произошло обрушение пород кровли уклона, в результате чего 40-летний подземный проходчик получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия», — рассказали в СК.

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Дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК России («нарушение правил безопасности при проведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Следователи осмотрели место инцидента и истребовали необходимую документацию по части соблюдения безопасности.

Ранее сообщалось, что в зоне обрушения на шахте «Дальняя» находились три человека, двоим удалось выбраться, один погиб.