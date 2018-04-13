Обвиняемого в халатности при тушении «Зимней вишни» пожарного арестовали

Центральный районный суд Кемерово удовлетворил ходатайство следствия и арестовал до 11 июня обвиняемого в халатности начальника пожарного звена Сергея Генина, участвовавшего в тушении ТЦ «Зимняя вишня» где погибли 64 человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявил источник.

Ранее сообщалось, что Генину предъявлено обвинение в халатности. По версии следствия, 25 марта, прибыв к торговому центру «Зимняя вишня», Генин, как командир пожарного звена, совместно с двумя подчиненными вошли в здание через западный вход. От очевидца происходившего обвиняемый получил информацию о нахождении на 4 этаже в кинозале большого количества людей, в том числе детей, и указал на расположенный непосредственно у данного входа лестничный марш как кратчайший путь к указанному кинозалу, но Генин проигнорировал эти сведения.