Борис Джонсон резюмировал результаты экспертизы ОЗХО по Скрипалям

Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что после экспертизы ОЗХО по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии «отпали все сомнения». Об этом сообщает «Би-би-си».

Ранее стало известно, что экспертиза ОЗХО подтвердила позицию Британии применительно к отравлению Скрипалей. В публичной части доклада организации говорится, что речь идет о токсичном химическом веществе, однако слово «Новичок» в документе не фигурирует.

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По словам Джонсона, Лондон запросил экспертизу ОЗХО, чтобы обеспечить «строгое соблюдение международных протоколов о химическом оружии».

«Не остается никаких альтернативных объяснений тому, кто несет ответственность – только у России есть средства, мотив и [соответствующая] история», — сказал британский министр.

Также известно, что у доклада ОЗХО есть и засекреченная часть, которую получили британские власти.