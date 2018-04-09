На всей зеленой ветке метро увеличены интервалы движения

По всей Замоскворецкой линии Московского метрополитена из-за сбоя увеличены интервалы движения.

Об этом сообщается в твиттере московского метрополитена.

«Увеличены интервалы движения по всей линии в обоих направлениях из-за просадки напряжения с городской электроснабжающей организации. Приносим свои извинения и просим пользоваться другими линиями и наземным транспортом», — говорится в сообщении.

Ранее 9 апреля сообщалось о сбой на зеленой ветке — интервалы движения поездов были увеличены у от Автозаводской до Тверской. В метро рассказали, что специалисты работают, чтобы как можно оперативнее ввести движение в график.