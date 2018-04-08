Виктория Скрипаль заявила о желании Юлии вернуться в Россию

Виктория Скрипаль, племянница отравленного в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что его дочь Юлия «отчаянно хочет» вернуться в Россию. Об этом она сказала в интервью The Telegraph, передает РИА «Новости».

«У нее тут собака, у нее тут жизнь, у нее тут работа и любимый человек», — объяснила Виктория.

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Она также добавила , что ее родственница была бы в безопасности только «на Луне».

«В этой ситуации, принимая во внимания то, что происходит, никто не может защитить ее. Ни одна сторона не может гарантировать ее безопасность», — отметила Виктория Скрипаль.

Ранее сообщалось, что племянница Скрипаля заявила о готовности дать показания британским полицейским.