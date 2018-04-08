Полиция: в инциденте в Мюнстере действовал одиночка

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В наезде на людей в кафе в немецком Мюнстере действовал одиночка, следов террористического акта нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера в прямом эфире телеканалу N24.

«Даже если на данный момент есть убедительные свидетельства, что речь идет о преступнике-одиночке, который не имел связи с террористическим контекстом,… все это должно быть тщательно расследовано», — сказал Зеехофер.

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Ранее также сообщалось, что власти не увидели исламистский след в инциденте в Мюнстере.

«Мы снова видим, что, при всех усилиях со стороны государства, при всем том, что мы делаем для охраны наших граждан, к сожалению, обеспечить абсолютную безопасность невозможно. Однако мы должны продолжать делать все, что в наших силах, чтобы не допустить или сократить в будущем количество таких преступлений», — подчеркнул Зеехофер.

Фургон въехал в толпу посетителей кафе в субботу, 7 апреля. В результате происшествия, по предварительным данным, погибли три человека, более 30 пострадали. Полиция подтвердила, что водитель фургона покончил с собой.