Голландия усилила контроль на границе с Германией после инцидента в Мюнстере

Полиция Голландии усилила контроль на границе с Германией после наезда автомобиля на людей в немецком Мюнстере, сообщает Daily Star со ссылкой на заявление полиции Нидерландов.

В полиции отметили, что опасаются, что другие подозреваемые могли скрыться после наезда грузовика.

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«После инцидента в немецком Мюнстере мы получили помощь от наших коллег из PolitieLE для дополнительного пограничного наблюдения», — сообщили в полиции.

Днем 7 апреля фургон въехал в толпу людей в центре Мюнстера. В результате, по неподтвержденным данным, погибли три человек, около 30 пострадали.

Полиция рассматривает инцидент в Мюнстере как теракт.