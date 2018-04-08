В Кузбассе эвакуировали горняков после задымления в шахте

Сотрудников шахты имени Ленина в кузбасском Междуреченске эвакуировали на поверхность из-за превышения концентрации угарного газа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ПАО «Южный Кузбасс», которому принадлежит предприятие.

Уточняется, что в оперативную службу МЧС поступила информация о задымлении в конвейерном штреке. На момент происшествия в шахте находились 69 человек.

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«В 22.56 (18.56 мск) был задействован план ликвидации аварии, на предприятие оперативно прибыли отделения ВГСЧ. До детального выяснения обстановки специалистами горноспасательной службы все 69 работников шахты выведены на поверхность. Организована подача азота в изолированное пространство аварийного участка», — говорится в сообщении.

5 апреля в результате обрушения свода шахты на западе Грузии погибли шесть человек, еще трое получили ранения.