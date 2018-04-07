Благодатный огонь доставили в Москву

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Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Москву, передает РИА «Новости».

Огонь доставлен на самолете с делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП), получившей святыню в иерусалимском храме Гроба Господня.

Отмечается, что его перевозили в особых лампадах, сконструированных по принципу тех, которые использовались для транспортировки Олимпийского огня.

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Как сообщается, делегацию Фонда Андрея Первозванного во Внуково-1 встретили сотни верующих, которые смогут получить частицы святыни.

7 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме, в том числе членам российской делегации.