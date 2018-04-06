Правозащитники рассказали об условиях содержания братьев Магомедовых

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников и Александр Ионов рассказали об условиях содержания арестованных совладельцев группы компаний «Сумма» Магомеда и Зиявудина Магомедовых. Об этом сообщает RT.

«Зиявудина Магомедова перевели к сокамернику, безусловно, ему стало намного проще. У него есть телевизор, холодильник», — рассказали в ОНК.

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По словам Мельникова и Ионова, у Магомедова нормальные отношения с соседом, конфликтов пока не было.

«У Магомеда Магомедова нет в целом жалоб на содержание. Он содержится в одиночной камере на карантине. Пока что его не перевели в общую», — добавили члены ОНК.

Ранее суд арестовал деньги братьев Магомедовых.