В Турции погибли четыре человека при стрельбе в университете

Сотрудник университета Османгази в Эскишехире на западе Турции застрелили четырех человек, передает телеканал NTV.

По данным телеканала, в настоящее время стрелявший задержан.

Сообщается, что стрельба произошла в здании педагогического факультета. Среди жертв — сотрудники университета.

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Также отмечается, что в данный момент устанавливаются причина и обстоятельства происшествия.

В 2017 году сообщалось о стрельбе в турецкой школе. Тогда неизвестный ворвался с винтовкой в начальную школу в городе Газиантеп. В результате стрельбы пострадали шесть человек.