Пожарная сигнализация в ТЦ Metro в Москве ложно сработала из-за прорыва трубы
Причиной ложного срабатывания пожарной сигнализации в торговом центре Metro на западе Москвы, по предварительным данным, стал прорыв трубы с горячей водой, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«В торговом центре Metro сработала пожарная сигнализация из-за прорыва трубы с горячей водой», — сказал источник.
Из здания были эвакуированы все посетители и персонал.
Ранее генеральная прокуратура сообщила о закрытии 15 торговых центров по всей стране после пожара в Кемерово. Самыми распространенными нарушениями стали отсутствие указателей, захламленность эвакуационных выходов, а также неработающие системы пожаротушения и сигнализации.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.