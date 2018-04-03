Представители Британии в ОЗХО рассказали о расследовании дела Скрипаля

Делегация Великобритании в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в твиттере заявила, что расследование случая с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери идет непредвзято.

«Анализ проб ОЗХО, взятых в Солсбери, проводится независимыми непредвзятыми экспертами в соответствии с КХО (Конвенция о запрещении химического оружия). Необходимо оставаться непредвзятыми. Российское участие не похоже на предвзятость — чего России бояться?», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что специалисты британской исследовательской лаборатории не смогли доказать, что газ, которым отравили экс-офицера ГРУ был произведен в России.