Посол России в Лондоне назвал отравление Скрипаля провокацией британских спецслужб

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко заявил, что отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля — это провокация британских спецслужб. Об этом он сказал в интервью телеканалу НТВ.

«У нас очень серьезные подозрения, что эта провокация была осуществлена британскими спецслужбами, с нами отказываются сотрудничать, нам не представляют никакой фактуры. Вот, собственно, реалии и приводят нас к заключению о том, что это провокация спецслужб», — сказал Яковенко.

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Посол также отметил, что английские спецслужбы могли устроить нападение на Скрипалей в Солсбери, так как власть Британии пытается отвлечь внимание населения от Brexit. Он добавил, что возможна другая причина — попытка Британии получить ведущую роль среди западных стран в сдерживании России.

Ранее Яковенко связал дело Скрипаля, убийство Глушкова и досмотр самолета в Лондоне.