Посольство России в США обеспокоено сообщениями об издевательствах над Ярошенко

Посольство России в США выразило обеспокоенность сообщениями об издевательствах в тюрьме над летчиком Константином Ярошенко, сообщает РИА «Новости».

«Крайнее беспокойство вызывает поступившая информация об издевательствах над Константином Ярошенко, находящемся в заключении в американской тюрьме», — говорится в сообщении посольства.

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Дипломаты потребовали от администрации тюрьмы прекратить фундаментальное нарушение прав россиянина.

«Продолжим добиваться обеспечения властями США условий содержания Константина Ярошенко, соответствующих международным стандартам», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудит судьбу летчика с послом США Джоном Хантсманом.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима за попытку контрабанды наркотиков. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора.