В посольстве России прокомментировали экстрадицию в США обвиняемого в кибератаках россиянина

В посольстве России выразили глубокое разочарование в связи с решением Чехии экстрадировать подозреваемого в организации хакерских атак на сайты американских компаний россиянина Евгения Никулина в США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства Алексея Колмакова.

«Если информация о том, что правительство Чешской республики действительно приняло решение о выдаче российского гражданина Евгения Никулина в США подтвердится, то такой шаг у нас вызывает глубокое разочарование», — сказал Колмаков.

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По его словам, Прага в очередной раз отдала предпочтение пресловутой союзнической солидарности без учета всех факторов и обстоятельств дела.

Ранее сообщалось, что Чехия экстрадировала США россиянина Евгения Никулина.