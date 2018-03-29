В Румынии произошла авария на атомной электростанции

В румынском городе Чернаводэ произошла авария на атомной электростанции, сообщает Ziare.com.

Отмечается, что второй реактор атомной электростанции в Чернвоадэ автоматически отключился от национальной энергетической системы утром 29 марта из-за неисправности в электрической системе процесса.

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По имеющимся данным, в настоящий момент специалисты проводят необходимую работу для устранения неполадки, а электростанция работает с одним реактором. Кроме того, представители отвечающей за деятельность электростанции компании АО Nuclearelectrica заявили, что инцидент не окажет отрицательного воздействия на персонал, население и окружающую среду.

Ранее сообщалось, что в работе Южно-Украинской АЭС произошел новый сбой.