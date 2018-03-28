В Росавиации назвали причину задымления самолета в Домодедово

Руководитель Росавиации Александр Нерадько рассказал, что могло стать причиной того, что взлет самолета Boeing 787-800 был прерван. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам главы Росавиации, причиной инцидента с самолетом авиакомпании «Глобус» могло стать попадание очищающей жидкости в двигатель. Нерадько добавил, что внеплановая проверка «Глобуса» и S7 (АК «Глобус» входит в ее состав – Газета.Ru) не планируется.

Ранее вылет самолета в Новосибирск из аэропорта Домодедово был прерван из-за задымления в салоне.