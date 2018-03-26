В МЧС рассказали о ходе работ на месте пожара в Кемерово

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Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что из 64 погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» из-под завалов извлекли 58 тел, передает РИА «Новости».

«Тела 58 человек уже подняли (из-под завалов), еще шесть находятся в зоне ЧС. Поэтому активно продолжается поисково-спасательная операция», — сказал Пучков.

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По данным МЧС, к тушению пожара привлечена группировка сил и средств в составе 841 человека и 195 единиц техники. Отмечается, что в настоящее время обследовано 100 процентов всех этажей, а также полностью очищен от строительного мусора третий этаж ТЦ.

Ранее в СК России рассказали, что сотрудник ЧОП отключил систему оповещения в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово после получения сигнала о пожаре.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию с места трагедии.