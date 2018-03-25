На севере Москвы произошло задымление в здании УФСИН

В Москве в районе Войковский произошло задымление в одном из административных зданий Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН), передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на руководителя пресс-службы ведомства Сергея Цыганкова.

«Задымление произошло в одном из административных зданий УФСИН по адресу: ул. Нарвская, д. 15А, в связи с чем были вызваны сотрудники МЧС. Людей в здании на момент происшествия не было», — сказал Цыганков.

В настоящий момент выясняются причины произошедшего.