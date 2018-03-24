Нейтрализованный в Дагестане бандит был связан с ИГ

Нейтрализованный в ходе КТО в Дагестане бандит был связан с террористами «Исламского государства», передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя НАК.

Уточняется, что спецназ ФСБ при поддержке Росгвардии и органов внутренних дел блокировал дом, где укрывался бандит. Преступник, отказавшийся сложить оружие и сдаться, был нейтрализован.

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«По имеющимся оперативным данным, это находившийся в федеральном розыске Юнус Хабибов, присягнувший международной террористической организации ИГ и выполнявший ее установки в качестве главаря бандгруппы, ранее действовавшей в горно-лесистой местности», — говорится в сообщении.

На месте происшествия были обнаружены снайперская винтовка с боеприпасами, граната, радиостанция и тепловизор.

Ранее сообщалось, что режим контртеррористической операции введен в дагестанском селе Анди Ботлихского района.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.