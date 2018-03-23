Гидрометцентр объяснил появление желтого снега на Кубани

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Цветные осадки в Краснодарском крае выпали из-за «определенной синоптической ситуации» и скоро прекратятся. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, передает РИА «Новости».

Ранее оранжевая пыль из Африки добралась до Кубани, окрасив снег в бурый, оранжевый и желтый цвет.

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«В Сочи погода скоро изменится — сегодня вечером ждут дожди, ночью ветер поменяется. Бывает, что африканскую пыль выносит на Ближний Восток, но в этом году пыль дотянулась до Сочи. Этому способствовала определенная синоптическая ситуация: юго-западный поток в теплом секторе циклона», — отметила Макарова.

Специалист подчеркнула, что в данном случае речь идет о высокой концентрации пыли, однако, по ее словам, для человека она не опасна.

Метеорологи ранее рассказали, что цветные осадки связаны с песчаными бурями в Африке в районе Сахары. Они пересекли Средиземное море, накрыв Крит, и добрались в том числе до Краснодарского края.