Следователи начали проверку после жестокого избиения подростка в Покрове

Следственный комитет начал проверку после публикации в соцсетях видео, на котором школьники избивают 13-летнего подростка в Покрове. Об этом сообщает управление СК по Владимирской области.

«По предварительным данным, вечером 20 марта 2018 года в Покрове 13-летний мальчик, обучающийся в школе по индивидуальной программе, был избит несовершеннолетними. О случившемся вечером того же дня в полицию сообщила бабушка 13-летнего подростка. Органами МВД России по Петушинскому району в тот же день по данному факту организована доследственная проверка. В рамках проверки установлены все участники инцидента», — сообщает СК.

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В настоящий момент пострадавший находится в стационаре областной клинической больницы.

«Учитывая обстоятельства, при которых пострадал малолетний ребенок, а также объективный широкий общественный резонанс события, руководством следственного управления перед прокурором инициирован вопрос о передаче материалов проверки из производства органов полиции следователю Следственного комитета», — подчеркнули в ведомстве.

Как ранее сообщал сайт ntv.ru, группа девятиклассников повалила школьника в снег, а потом принялась избивать его ногами. При этом пострадавший умолял подростков остановиться, однако старшеклассники продолжали избиение.