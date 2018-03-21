СК назвал основную версию взрыва в доме в Мурманске

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В качестве приоритетной версии взрыва газа в доме в Мурманске рассматривается умышленное повреждение газового баллона, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

«В качестве приоритетной версии обрушения дома в Мурманске следователи рассматривают умышленное повреждении газового оборудования одним из жильцов», — говорится в сообщении.

20 марта в результате взрыва газа разрушилась часть жилого дома в Мурманске. В результате происшествия погибли два человека.