Россиянин в Таиланде заразился лихорадкой Денге и впал в кому

Житель Барнаула Герасим Григорьев поехал в Таиланде, заразился лихорадкой Денге и впал в кому, передает РИА «Новости».

«Герасим попал в больницу 16 марта, он не успел продлить страховку, поэтому лечение очень дорогое и обходится в 150 тысяч рублей в сутки. Сейчас его состояние стабильно тяжелое и он находится на аппарате искусственной вентиляции легких», — сказала сестра мужчины.

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Неравнодушные жители Барнаула начали сбор денег для мужчины.

Ранее в Таиланде из-за уличных гонок автобус с российскими туристами врезался в дерево.