В Вологде произошел пожар на складе с мебелью

В Вологде загорелся склад с мебелью, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Горит одноэтажное здание склада с мебелью. Площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров», — рассказал источник.

По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства возгорания выясняются.

Ранее сообщалось, что после пожара в приюте для бездомных во Владивостоке, в результате которого погибли четыре человека, было возбуждено уголовное дело.