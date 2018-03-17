На территории ВДНХ произошел пожар

Около одного из павильонов на ВДНХ произошло возгорание строительных лесов, предает агентство «Москва» со ссылкой на Главное управление МЧС России по городу.

«На территории ВДНХ по адресу: проспект Мира, д. 119, стр. 2, возле одного из павильонов произошло возгорание строительных лесов на площади 10 кв. м», — сказал источник.

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Источник добавил, что в данный момент пожар ликвидирован, пострадавших нет.

В декабре 2017 года произошло возгорание на строительных лесах главного павильона.