В СММ ОБСЕ подтвердили, что будут наблюдать за диппредставительствами России на Украине
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине будет наблюдать за диппредставительствами России во время президентских выборов 18 марта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.
«СММ ОБСЕ усилили патрулирование в районах, где расположены российские дипломатические миссии, чтобы наблюдать за ситуацией с безопасностью. Все ее наблюдения будут обнародоваться», — сказали в пресс-службе.
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В миссии напомнили, что ее мандат подразумевает наблюдение за безопасностью на всей территории Украины.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что СММ проконтролирует ситуацию с выборами президента России на Украине.